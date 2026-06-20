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На севере Красноярского края в озеро Кета выпустили 55 тысяч мальков

Экологи продолжают зарыблять Таймырские озера.

Источник: Комсомольская правда

На севере Красноярского края в озеро Кета выпустили 55 тысяч мальков нельмы. Местные экологи общества «Медвежий ручей» при поддержке крупного бизнеса продолжают восстанавливать экологический баланс и популяцию видов, которые были истреблены неразумным хозяйствованием человека.

Мальков выращивали на Норильском рыбоводном заводе (принадлежит Енисейскому филиалу Главрыбвода) девять месяцев. Для того, чтобы они смогли самостоятельно выживать в естественной для нельмы среды обитания, мальки должны набрать в весе как минимум 1 грамм.

А дальше — процесс транспортировки от завода к озеру в специальных контейнерах с контролем температуры и кислорода. Место выбрали такое, где молодь меньше всего поджидает опасность. Расчет такой, чтобы наибольшее количество выжило и затем расселилось по бассейну реки Пясины.