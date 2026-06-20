На севере Красноярского края в озеро Кета выпустили 55 тысяч мальков

А дальше — процесс транспортировки от завода к озеру в специальных контейнерах с контролем температуры и кислорода. Место выбрали такое, где молодь меньше всего поджидает опасность. Расчет такой, чтобы наибольшее количество выжило и затем расселилось по бассейну реки Пясины.