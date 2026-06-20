Кейн раскрыл рацион питания английских футболистов перед первым матчем на ЧМ

Рацион питания сборной Англии составляется поварами команды таким образом, чтобы обеспечить оптимальную физическую форму игроков. В сборной часто устраивают тематические вечера с блюдами со всего мира и накрывают на свежем воздухе, стремясь сплотить команду. Кейн в шутку сказал в подкасте бывшего футболиста сборной Англии Гари Линекера, что ему приходится следить за своим питанием. «Я только за, — сказал он. — Не уверен, сколько мне разрешено есть на турнире. Мы здесь, чтобы получить удовольствие от футбола».