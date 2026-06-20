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Кейн раскрыл рацион питания английских футболистов перед первым матчем на ЧМ

Футболистам сборной Англии организовали вечеринку с жареным мясом на гриле.

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Англии перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Хорватии отведали жареное мясо на гриле. Об этом рассказал британской газете Daily Mail нападающий сборной Англии Гарри Кейн.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира англичане обыграли хорватов со счетом 4:2. Кейн забил в этом матче два гола.

По словам нападающего, Футбольная ассоциация Англии пригласила лучших местных поваров, чтобы устроить прием по прибытии команды из Флориды в субботу вечером. «В первый вечер у нас был барбекю в отеле, — сказал Кейн. — Митч, один из наших поваров, и несколько местных [приготовили еду]. Отличная еда получилась!».

Рацион питания сборной Англии составляется поварами команды таким образом, чтобы обеспечить оптимальную физическую форму игроков. В сборной часто устраивают тематические вечера с блюдами со всего мира и накрывают на свежем воздухе, стремясь сплотить команду. Кейн в шутку сказал в подкасте бывшего футболиста сборной Англии Гари Линекера, что ему приходится следить за своим питанием. «Я только за, — сказал он. — Не уверен, сколько мне разрешено есть на турнире. Мы здесь, чтобы получить удовольствие от футбола».

Кейн рассказал о гостинице, в которой проживает команда: «Отель отличный. Он расположен в милом маленьком семейном поселке. Конечно, там созданы особые условия, но кажется, что все нас поддерживают. Тренировочные базы великолепны, поля действительно хорошие».

В следующем туре англичане сыграют против ганцев 23 июня. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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