Кому повысят пенсии в 2026 году и на сколько

Лето для пенсионеров редко проходит без денежных новостей. У кого-то прибавка появляется после дня рождения, у кого-то — после перерасчёта за прошлогоднюю работу, у кого-то — из-за пенсионных накоплений, которые годами лежали в системе и теперь дают дополнительную выплату. Главная интрига проста: кому ждать повышения пенсии летом 2026 года и нужно ли идти в Социальный фонд с заявлением.
Сразу несколько видов пенсий и доплат этим летом изменятся. Как рассказал в беседе со СМИ депутат Госдумы Алексей Говырин, в августе пройдёт перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров, вырастут накопительные пенсии, срочные пенсионные выплаты, а у отдельных категорий пенсионеров увеличится фиксированная выплата. Разбираемся, кому повысят пенсии летом 2026 года, кто получит деньги автоматически и в каких случаях лучше проверить документы.
Работали в 2025 году — ждите перерасчёт.
Самая массовая летняя прибавка касается работающих пенсионеров. С 1 августа Социальный фонд ежегодно пересчитывает страховые пенсии тем, кто продолжал официально трудиться, а работодатель перечислял за них страховые взносы.
Сумма у всех будет разной. Она зависит от зарплаты, периода работы и количества пенсионных коэффициентов, которые человек заработал за прошлый год. Верхняя планка ограничена: при августовском перерасчёте учитывают не больше трёх индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Заявление подавать не нужно. Если взносы за пенсионера поступали и сведения есть в системе, Социальный фонд проведёт перерасчёт автоматически. Именно поэтому августовская прибавка обычно не выглядит одинаковой для всех: у одного она будет совсем небольшой, у другого заметнее, но это не общая индексация, а персональный перерасчёт за работу.
Накопительные пенсии вырастут на 17,3%
Отдельная прибавка ждёт тех, кто уже получает накопительную пенсию. С 1 августа 2026 года такие выплаты увеличат на 17,3%. Коэффициент рассчитан по итогам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год.
Здесь тоже не нужно писать заявление. Социальный фонд проведёт перерасчёт в беззаявительном порядке. Повышение затронет около 136 тысяч человек.
Важно понимать: накопительная пенсия есть не у всех. Она формировалась у граждан, за которых в определённые годы перечислялись взносы на накопительную часть, а также у тех, кто сам участвовал в формировании накоплений. Проверить наличие пенсионных накоплений можно через личный кабинет на «Госуслугах» или в Социальном фонде.
В среднем накопительная пенсия сейчас невелика — около 1,6 тысячи рублей в месяц. Поэтому рост на 17,3% не всегда даст большую сумму в рублях, но для получателей это всё равно регулярная прибавка к ежемесячному доходу.
Срочные выплаты прибавят сильнее.
Ещё одна категория — срочные пенсионные выплаты. Они связаны с программой софинансирования, самостоятельными взносами граждан и случаями, когда материнский капитал направлялся на будущую пенсию.
Такие выплаты с 1 августа увеличатся на 19,3%. По предварительным данным Социального фонда, повышение коснётся 37,3 тысячи человек. Средний размер срочной пенсионной выплаты сейчас составляет около 3 тысяч рублей в месяц.
Разница с обычной накопительной пенсией в том, что срочная выплата назначается на определённый срок, а не пожизненно. Но принцип летнего повышения тот же: если человек уже получает такую выплату, перерасчёт проведут автоматически.
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Летом пенсия может вырасти и у тех, кому исполняется 80 лет. В этом случае фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое.
В 2026 году обычный размер фиксированной выплаты составляет 9584,69 рубля. После достижения 80 лет она увеличивается до 19 169,38 рубля. Кроме того, пенсионерам старше 80 лет автоматически назначается надбавка на уход — 1413,86 рубля.
Идти за этим повышением отдельно не требуется: возраст есть в системе, поэтому перерасчёт делают без заявления. Деньги начинают приходить с учётом месяца, следующего за месяцем 80-летия.
Такое же удвоение фиксированной выплаты действует для пенсионеров с инвалидностью I группы. Если право на повышение подтверждено, фиксированная часть страховой пенсии также назначается в повышенном размере.
Иждивенцы, Север и сельский стаж.
Есть и другие основания, из-за которых пенсия летом может стать выше. Фиксированную выплату могут увеличить, если у пенсионера появились нетрудоспособные иждивенцы. Например, это могут быть несовершеннолетние дети или студенты очной формы обучения до установленного законом возраста.
В 2026 году повышение за одного иждивенца составляет треть фиксированной выплаты — 3194,90 рубля. За двух иждивенцев сумма увеличивается, за трёх и более достигает размера полной фиксированной выплаты. Но здесь уже важно подтвердить право документами, если сведения не поступили автоматически.
Отдельная тема — северный стаж. Пенсионерам, которые достаточно долго работали в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, положено повышение фиксированной выплаты. Для Крайнего Севера прибавка составляет 50% фиксированной выплаты, для приравненных территорий — 30%.
Сельский стаж тоже может дать доплату. Для неработающих пенсионеров, которые отработали не менее 30 лет в сельском хозяйстве по установленному перечню профессий, действует повышение в размере 25% фиксированной выплаты. В 2026 году это 2396,17 рубля.
Лётчики и шахтёры — отдельная категория.
Летом возможен и пересмотр профессиональных доплат бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Это узкая, но важная категория пенсионеров, у которых выплаты зависят от специального стажа, условий труда и поступления страховых взносов.
Такие доплаты назначаются не всем пенсионерам, а только тем, кто соответствует требованиям профильных федеральных законов. Для бывших шахтёров и лётчиков они являются добавкой к обычной страховой пенсии за тяжёлые, вредные, опасные или напряжённые условия труда.
Размер таких выплат индивидуален. Он может пересматриваться несколько раз в год, поэтому август для этой категории тоже может стать месяцем изменения пенсии.
Надо ли писать заявление.
Большинство летних повышений проходит автоматически. Это касается августовского перерасчёта работающим пенсионерам, роста накопительных пенсий, увеличения срочных пенсионных выплат и повышения фиксированной выплаты после 80 лет.
Но автоматический порядок не означает, что проверять ничего не нужно. Если прибавка зависит от документов — иждивенцев, сельского стажа, северного стажа, инвалидности, периодов работы, которые не были учтены, — лучше заранее посмотреть сведения в личном кабинете на «Госуслугах» или обратиться в клиентскую службу Социального фонда.