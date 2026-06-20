Кому повысят пенсии в 2026 году и на сколько

Заявление подавать не нужно. Если взносы за пенсионера поступали и сведения есть в системе, Социальный фонд проведёт перерасчёт автоматически. Именно поэтому августовская прибавка обычно не выглядит одинаковой для всех: у одного она будет совсем небольшой, у другого заметнее, но это не общая индексация, а персональный перерасчёт за работу.