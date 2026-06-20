Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский вратарь Ахтямов стал победителем сезона Американской хоккейной лиги

Клуб «Торонто Марлиз» стал победителем Кубка Колдера — трофея, который вручается лучшей команде плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ). В составе чемпионов выступает российский вратарь Артур Ахтямов, который был признан самым ценным игроком плей-офф.

В финальной серии «Торонто Марлиз» обыграл фарм-клуб «Чикаго Вулвз», представляющий систему «Каролины». Серия завершилась со счётом 4−1.

Ахтямов провёл все встречи финала и стал одним из ключевых игроков команды.

Ранее Life.ru рассказывал, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировал прежнее решение о недопуске сборных России к турнирам сезона-2026/27, и теперь руководящий орган федерации должен заново рассмотреть этот вопрос. В Федерации хоккея России подчеркнули, что аргументы ИИХФ о безопасности не содержали достаточных оснований для продления отстранения.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.