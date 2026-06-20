Российский вратарь Ахтямов стал победителем сезона Американской хоккейной лиги

В финальной серии «Торонто Марлиз» обыграл фарм-клуб «Чикаго Вулвз», представляющий систему «Каролины». Серия завершилась со счётом 4−1.
Ахтямов провёл все встречи финала и стал одним из ключевых игроков команды.
Ранее Life.ru рассказывал, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировал прежнее решение о недопуске сборных России к турнирам сезона-2026/27, и теперь руководящий орган федерации должен заново рассмотреть этот вопрос. В Федерации хоккея России подчеркнули, что аргументы ИИХФ о безопасности не содержали достаточных оснований для продления отстранения.
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