В школах введут более прикладное обучение: как будет выглядеть программа для старшеклассников через год

Между тем в Общественной палате предложили внедрить в систему обязательный экзамен по физической культуре. Как заявил член ОП Владислав Гриб, такой тест мог бы появиться во всех школах. Он отметил, что физическая культура не является второстепенным предметом. По словам члена ОП, в связи с этим школьникам нужна итоговая аттестация по данной дисциплине. Она может быть по любимому виду спорта каждого ученика, заключил Владислав Гриб.