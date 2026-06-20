Футболист Рафинья пройдет медобследование по поводу травмы

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Бразилии Рафинья пройдет в субботу медицинское обследование для определения степени тяжести травмы. Об этом сообщает британское издание Touchline.
В ночь на субботу сборная Бразилии одержала разгромную победу со счетом 3:0 над командой Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Рафинья получил травму и был заменен на 40-й минуте.
По данным источника, Рафинья почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии правой ноги. Футболист считает, что ничего серьезного не произошло, но в сборной Бразилии выражают обеспокоенность по поводу травмы.
В марте и апреле нынешнего года полузащитник испанской «Барселоны» Рафинья пропустил 34 дня из-за травмы подколенного сухожилия.
Сборная Бразилии набрала 4 очка и возглавила таблицу группы С. Далее располагаются команды Марокко (4 очка), Шотландии (3) и Гаити (0). В заключительном туре гаитяне встретятся с марокканцами, сборная Бразилии сыграет с командой Шотландии. Встречи пройдут в ночь на 26 июня по московскому времени.