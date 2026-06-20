Футболист Рафинья пройдет медобследование по поводу травмы

Сборная Бразилии набрала 4 очка и возглавила таблицу группы С. Далее располагаются команды Марокко (4 очка), Шотландии (3) и Гаити (0). В заключительном туре гаитяне встретятся с марокканцами, сборная Бразилии сыграет с командой Шотландии. Встречи пройдут в ночь на 26 июня по московскому времени.