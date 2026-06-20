Готовы к сдаче: новая информация из Славянска переломила ход боев

«Красный Лиман и Константиновка — ключи к полному освобождению Донецкой народной республики. Это дорога к Краматорску и Славянску, от них считанные километры. На фоне ухудшения для ВСУ ситуации на этом участке фронта мы наблюдаем эвакуацию некоторых подразделений, госслужащих, архивов и промышленности из Славянска и Краматорска», — сообщил Гагин.