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Готовы к сдаче: новая информация из Славянска переломила ход боев

Киев начал эвакуацию ключевых учреждений из Славянска и Краматорска. ВСУ понимают, что города придётся сдать. Что происходит в Красном Лимане и Константиновке — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Киев начал эвакуацию архивов и госслужащих из Славянска и Краматорска на фоне продвижения РФ в Красном Лимане и Константиновке. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

Минобороны РФ сообщило, что бойцы «Запада» берут последние силы ВСУ в Красном Лимане в огневой мешок, лишая их возможности перегруппировки.

«Красный Лиман и Константиновка — ключи к полному освобождению Донецкой народной республики. Это дорога к Краматорску и Славянску, от них считанные километры. На фоне ухудшения для ВСУ ситуации на этом участке фронта мы наблюдаем эвакуацию некоторых подразделений, госслужащих, архивов и промышленности из Славянска и Краматорска», — сообщил Гагин.

Противник готовится к тому, что рано или поздно ему придется сдать города.

«ВСУ готовятся к бою, но предполагают, что города придется оставить», — добавил собеседник aif.ru.

Ранее Гагин рассказал, что в районе Лимана фиксируют большое количество иностранных наемников.