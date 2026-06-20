Готовы к сдаче: новая информация из Славянска переломила ход боев

Киев начал эвакуацию архивов и госслужащих из Славянска и Краматорска на фоне продвижения РФ в Красном Лимане и Константиновке. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Минобороны РФ сообщило, что бойцы «Запада» берут последние силы ВСУ в Красном Лимане в огневой мешок, лишая их возможности перегруппировки.
«Красный Лиман и Константиновка — ключи к полному освобождению Донецкой народной республики. Это дорога к Краматорску и Славянску, от них считанные километры. На фоне ухудшения для ВСУ ситуации на этом участке фронта мы наблюдаем эвакуацию некоторых подразделений, госслужащих, архивов и промышленности из Славянска и Краматорска», — сообщил Гагин.
Противник готовится к тому, что рано или поздно ему придется сдать города.
«ВСУ готовятся к бою, но предполагают, что города придется оставить», — добавил собеседник aif.ru.
Ранее Гагин рассказал, что в районе Лимана фиксируют большое количество иностранных наемников.