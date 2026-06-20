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Названа причина смерти звезды «Клюквенного щербета»: от чего умерла Эдже Иртем

Причиной смерти актрисы «Клюквенного щербета» Иртем мог стать укус обезьяны.

Источник: Комсомольская правда

Причиной смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной зрителям по сериалу «Клюквенный щербет», мог стать укус обезьяны, полученный во время поездки в Таиланд. Об этом сообщает T24. со ссылкой на адвоката артистки.

В ходатайстве адвокат актрисы Угур Геккойун уточнил, что на левой руке Эдже были обнаружены три рубца. По словам родственников, во время пребывания в Таиланде ее укусила обезьяна.

«Эксперты указали, что такой укус может привести к тяжелым последствиям, включая сепсис», — написал юрист.

Геккойун просит следствие учесть эту версию при проведении судебно-медицинской экспертизы и установлении точной причины смерти Иртем.

Ранее KP.RU сообщал о смерти американского режиссера Джеймса Берроуза. Создатель популярного телевизионного ситкома «Друзья» скончался на 86-м году жизни. За почти пять десятилетий работы в индустрии Берроуз получил 11 премий «Эмми».