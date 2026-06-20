Бразилия победила в матче с Гаити со счетом 3:0 на ЧМ-2026

За первый тайм бразильские футболисты пять раз попали в офсайд (Рафинья Диас — дважды, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья и Данило Луис да Силва). На 40-й минуте встречи из-за повреждения был вынужденно заменен нападающий Рафинья Диас, вместо которого на поле вышел Райан Роша.