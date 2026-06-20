Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразилия победила в матче с Гаити со счетом 3:0 на ЧМ-2026

Сборная Бразилии победила команду Гаити со счетом 3:0 на чемпионате мира по футболу.

Сборная Бразилии победила команду Гаити со счетом 3:0 на чемпионате мира по футболу.

По итогам встречи положение в группе C: Бразилия (4 очка в 2 матчах), Марокко (4;2), Шотландия (3;2), Гаити (0;2).

В составе сборной Бразилии голы забили Матеус Кунья, который оформил дубль (24-я и 36-я минуты), и Винисиус Жуниор, реализовавший выход один на один в добавленное к первому тайму время.

За первый тайм бразильские футболисты пять раз попали в офсайд (Рафинья Диас — дважды, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья и Данило Луис да Силва). На 40-й минуте встречи из-за повреждения был вынужденно заменен нападающий Рафинья Диас, вместо которого на поле вышел Райан Роша.

Матч проходил на стадионе в Филадельфии. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше