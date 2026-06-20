«Им конец!»: Трамп обозлился на Иран после отмены встречи в Швейцарии

Делегацию в Швейцарии должен был возглавить Джей Ди Вэнс. Однако он ранее отмечал, что вылетит, когда появится информация о готовности к тому же от иранской стороны. Как оповестило агентство Tasnim, Тегеран намерен сначала увидеть подтверждение обязательств со стороны США по меморандуму. Только потом Иран будет готов к личным встречам по другим деталям. По данным CNN, проблемой стала эскалация между Израилем и «Хезболлой». ЦАХАЛ вновь ударила по Ливану. Это категорически не устраивает Иран. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил продолжение некоторых боевых действий в Ливане якобы мерами безопасности.