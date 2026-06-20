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Анна Семенович ответила раскритиковавшему содержанок Иосифу Пригожину

Певица Анна Семенович высказалась, что не поддерживает образ жизни содержанок.

Певица Анна Семенович высказалась, что не поддерживает образ жизни содержанок.

До этого музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в ответ на ее заявление о минимально допустимом заработке ее избранника раскритиковал женщин, которые живут за счет мужчин. Позицию содержанок он назвал неприемлемой. Артистка пояснила, что говорила только о своем партнере и не хотела никому навязывать свое мнение.

— Именно мой мужчина не может себе позволить зарабатывать меньше определенной суммы. Это наш частный случай, — сказала Семенович изданию «Абзац».

Она подчеркнула, что выступает против позиции содержанок. По ее словам, современная женщина должна сама обеспечивать свои потребности. В то же время, по мнению певицы, мужчина может зарабатывать больше и преподносить избраннице дорогие подарки.

Актриса Ирина Безрукова не поддержала заявление Анны Семенович о том, что мужчина должен зарабатывать не менее 500 тысяч рублей в месяц. По ее словам, большинство россиян получают меньше полумиллиона рублей, но при этом у них есть хорошие семьи.