Анна Семенович ответила раскритиковавшему содержанок Иосифу Пригожину

Певица Анна Семенович высказалась, что не поддерживает образ жизни содержанок.
До этого музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в ответ на ее заявление о минимально допустимом заработке ее избранника раскритиковал женщин, которые живут за счет мужчин. Позицию содержанок он назвал неприемлемой. Артистка пояснила, что говорила только о своем партнере и не хотела никому навязывать свое мнение.
— Именно мой мужчина не может себе позволить зарабатывать меньше определенной суммы. Это наш частный случай, — сказала Семенович изданию «Абзац».
Она подчеркнула, что выступает против позиции содержанок. По ее словам, современная женщина должна сама обеспечивать свои потребности. В то же время, по мнению певицы, мужчина может зарабатывать больше и преподносить избраннице дорогие подарки.
Актриса Ирина Безрукова не поддержала заявление Анны Семенович о том, что мужчина должен зарабатывать не менее 500 тысяч рублей в месяц. По ее словам, большинство россиян получают меньше полумиллиона рублей, но при этом у них есть хорошие семьи.