Школьники в Аяне на севере Хабаровского края впервые смогут изучать робототехнику

В среднюю общеобразовательную школу села Аян поступило оборудование для кружка робототехники. Восемь наборов конструкторов были приобретены во исполнение поручения губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, которое он дал по итогам рабочей поездки в муниципалитет в сентябре 2025 года. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Тогда, во время встречи с учащимися, школьники обратились к главе региона с просьбой помочь оснастить кабинет для занятий робототехникой. Губернатор поручил главе Аяно-Майского района Сергею Альбертовскому решить вопрос в кратчайшие сроки.
Новое оборудование позволит ученикам собирать модели роботов, осваивать основы программирования, изучать электронику и конструирование, готовиться к участию в соревнованиях различного уровня.
— Появление современных образовательных наборов даст импульс развитию инженерно-технического направления в школе и поможет реализовать творческий потенциал детей, — подчеркнула и.о. начальника отдела образования администрации Аяно-Майского района Юлия Божок.
Она также сообщила, что к занятиям дети приступят уже в новом учебном году, и занятия будут проходить в рамках дополнительного образования.