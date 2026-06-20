Школьники в Аяне на севере Хабаровского края впервые смогут изучать робототехнику

В среднюю общеобразовательную школу села Аян поступило оборудование для кружка робототехники. Восемь наборов конструкторов были приобретены во исполнение поручения губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, которое он дал по итогам рабочей поездки в муниципалитет в сентябре 2025 года. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».