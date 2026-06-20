Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники в Аяне на севере Хабаровского края впервые смогут изучать робототехнику

В школу поступили наборы конструкторов.

Источник: Хабаровский край сегодня

В среднюю общеобразовательную школу села Аян поступило оборудование для кружка робототехники. Восемь наборов конструкторов были приобретены во исполнение поручения губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, которое он дал по итогам рабочей поездки в муниципалитет в сентябре 2025 года. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Тогда, во время встречи с учащимися, школьники обратились к главе региона с просьбой помочь оснастить кабинет для занятий робототехникой. Губернатор поручил главе Аяно-Майского района Сергею Альбертовскому решить вопрос в кратчайшие сроки.

Новое оборудование позволит ученикам собирать модели роботов, осваивать основы программирования, изучать электронику и конструирование, готовиться к участию в соревнованиях различного уровня.

— Появление современных образовательных наборов даст импульс развитию инженерно-технического направления в школе и поможет реализовать творческий потенциал детей, — подчеркнула и.о. начальника отдела образования администрации Аяно-Майского района Юлия Божок.

Она также сообщила, что к занятиям дети приступят уже в новом учебном году, и занятия будут проходить в рамках дополнительного образования.