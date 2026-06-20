Красноярцам рассказали, какие гостинцы можно передать ребенку в летний лагерь

Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю напомнили родителям список разрешённых и запрещённых продуктов, которые можно передать ребенку в летний лагерь. Гостинцы не должны нарушать санитарный режим в оздоровительном учреждении. В список разрешённых продуктов входят: Напитки: питьевая негазированная вода в заводских бутылках, фруктовые и овощные соки или нектары в маленьких упаковках (0,2−0,3 л). Выпечка и сладости: печенье, вафли, мини-кексы, пряники, зефир, батончики. Из конфет под запретом карамель. Сухофрукты и орехи: любые орехи, кроме арахиса. Фрукты необходимо предварительно вымыть. Выбирайте продукты в маленьких порционных упаковках с действующим сроком годности, советуют эксперты. В оздоровительные учреждения нельзя привозить: Скоропортящиеся продукты: торты и пирожные с кремом, домашняя еда (включая пирожки), блюда из мяса, рыбы и птицы без термической обработки (например, роллы). Рискованные продукты: грибы и блюда из них, сырокопчёные колбасы, еда, жаренная во фритюре (картошка фри). Напитки и снеки: газированные напитки, квас, жевательная резинка, свежевыжатые соки и морсы, чипсы. Не стоит привозить слишком много гостинцев. Это может нарушить сбалансированный режим питания ребёнка в лагере, подчеркивают в управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.