Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работу аэропортов ограничили в Нижнекамске, Бугульме и Самаре

Ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропортах Нижнекамска, Бугульмы и Самары, что повлияло на расписание рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации утром 20 июня.

«Аэропорт Самара (Курумоч), Нижнекамск (Бегишево), Бугульма. Введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

В Росавиации объяснили, что ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность полётов. Пассажирам рекомендуют сверять время вылета и прибытия рейсов с данными на электронных табло аэровокзалов либо уточнять информацию у авиакомпаний.

Одновременно отменили ограничения, которые вводили в аэропортах Чебоксар, Пензы и Геленджика. Эти воздушные гавани уже могут принимать и отправлять самолёты по штатному расписанию.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше