В Волгограде ищут перевозчиков на пять муниципальных автобусных маршрутов

Маршрут № 79 должны обслуживать автобусы малого класса вместимости — не менее девяти единиц. Они будут совершать ежедневно по 119 рейсов. Также автобусы малого класса будут направлены на маршрут № 51к. На линии планируется задействовать всего 1 единицу подвижного состава. За день микроавтобус должен совершать 34 рейса.