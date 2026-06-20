В Волгограде ищут перевозчиков на пять муниципальных автобусных маршрутов

Власти Волгограда объявили о поисках перевозчиков на пять муниципальных автобусных маршрутов. На аукционы выставлено право обслуживания опорных транспортных направлений № 2 «ЖД Вокзал — Комплекс “Юбилейный” и № 77 “Комплекс “Юбилейный” — ТРЦ “Мармелад”, а также вспомогательных № 41а “Родниковая Долина — ЖД Вокзал”, № 79 “Татьянка — СХП “Заря” и № 51к “Площадь им. Титова — ЖК “На Матросова”.
Согласно контрактам, на обслуживание маршрута № 2, протяжённостью 37 км, предприятию-победителю предстоит вывести 21−22 автобуса большого класса вместимости, которые будут совершать 134 рейса по будням и 122 рейса в выходные дни.
На маршрут № 77 длиной более 46 км подрядчику придётся выделить не менее 18 автобусов большого класса вместимости в будние и 17 в выходные дни, они будут совершать соответственно 100 и 110 рейсов.
Для обслуживания маршрута № 41а предприятию предстоит зарезервировать ещё семь автобусов, которые будут совершать 98 рейсов.
Маршрут № 79 должны обслуживать автобусы малого класса вместимости — не менее девяти единиц. Они будут совершать ежедневно по 119 рейсов. Также автобусы малого класса будут направлены на маршрут № 51к. На линии планируется задействовать всего 1 единицу подвижного состава. За день микроавтобус должен совершать 34 рейса.
Отметим, отобрать перевозчиков власти рассчитывают уже к концу июня. Начать исполнять муниципальные контракты победителям аукционов предстоит уже с 1 июля. Большинство соглашений имеют срок действия — пять месяцев, за исключением опорных маршрутов, которые будут законтрактованы до конца сентября. В общей сложности на организацию работы общественного транспорта из городского бюджета выделено 22,8 млн рублей.
Фото из архива ИА «Высота 102».