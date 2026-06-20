Народные приметы на 21 июня: чего нельзя делать в день Федора Колодезника?

21 июня православная церковь чтит память великомученика Феодора Стратилата — знатного военачальника из Гераклеи, жившего на рубеже III-IV веков. Согласно преданию, он одержал победу над огромным змеем, терроризировавшим окрестности, за что и был назначен воеводой. В годы гонений при императоре Ликинии святого подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили за отказ принести жертву языческим богам. На Руси Феодора Стратилата почитали как покровителя православного воинства и заступника в ратных делах.
В народном календаре — Федор Колодезник или Федор Летний. Нашим предкам дата была известна множеством суеверий и обычаев. Сегодня мы вспомним старинные традиции и выясним, как провести 21 июня, чтобы не навлечь на себя беду.
Народные приметы на 21 июня: что нельзя делать.
В Федоров день под строгим запретом оказались ссоры. Считалось, что конфликт, возникший в день солнцестояния, разрушит отношения надолго, а помириться после него будет уже невозможно.
Не рекомендовалось носить темную или черную одежду — по поверьям, это притягивает болезни и неудачи.
На Руси 21 июня категорически запрещалось жаловаться на жару и ослепительное солнце. Мудрецы говорили, что недовольство может обернуться слепотой.
Не разрешалось отказывать в помощи тем, кто в ней нуждался. День считался временем добрых дел. К тому, кто отвернется от просящего, в дом постучится нужда.
Под запрет попадали любые финансовые операции. Не стоит занимать и давать в долг деньги, делать крупные покупки и даже считать купюры. Все это может привести к нищете.
Запрещалось убивать насекомых — наши пращуры считали их частью природного баланса. Также не рекомендовалось оставлять открытыми сосуды с водой во время грозы — считалось, что так в дом может проникнуть нечисть. По этой же причине хозяюшки в старину не развешивали белье сушиться на улице. Они опасались, что злые духи спрячутся в их вещах.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 21 июня: что можно делать.
Главным занятием дня в старину считалось устройство колодцев. Мастера на Руси знали немало способов, чтобы найти воду. Так, например, они брали сковороду и оставляли ее на ночь на земле вверх дном. Если утром на посуде была видна влага, значит, место подходит для колодца — вода рядом.
Если у семьи уже был колодец, 21 июня туда бросали серебряную монету. Считалось, что так вода обретет целебные свойства.
Старцы на Руси говорили, что в этот день нужно наполнить сосуд из семи источников. Якобы такая вода будет иметь огромную силу и сможет поставить на ноги даже самого тяжелого больного.
С утра крестьяне выходили в поле и начинали вывозить навоз — отсюда и еще одно название даты — Навозник. В работе участвовала вся семья: мужчины грузили, женщины и молодежь разбрасывали удобрение по полю, а старики готовили обед, который обязательно должен был состоять из двенадцати блюд — по числу месяцев в году, чтобы каждый месяц был сытым.
В день летнего солнцестояния было принято надевать яркую, легкую одежду, водить хороводы и разжигать костры — считалось, что огонь очищает и приносит удачу. Также встречали рассвет и загадывали желания — верили, что в самый длинный день года они непременно сбываются.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 21 июня.
О погоде в этот день наши пращуры говорили: «Феодор Стратилат — грозами богат». В эту пору часто случались грозы и ливни.
Гром с утра пораньше — недобрый знак: уборка сена будет испорчена.
Громкие, раскатистые удары грома — ненастье затянется надолго. Глухой гром — к тихому, затяжному дождю.
Обильная утренняя роса — к хорошему урожаю льна и конопли.
Если выпал град — лето будет холодным, а осень — ранней.
Звездное небо ночью — к богатому урожаю грибов. Закат темно-свинцового оттенка — к ночной буре или грозе.
Лягушки громко квакают — к затяжным дождям.
Именинники 21 июня.
В этот день именины отмечают Федор, Василий, Ефрем и Константин. Также поздравить нужно Павла и Феофана.