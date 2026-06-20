Народные приметы на 21 июня: чего нельзя делать в день Федора Колодезника?

Запрещалось убивать насекомых — наши пращуры считали их частью природного баланса. Также не рекомендовалось оставлять открытыми сосуды с водой во время грозы — считалось, что так в дом может проникнуть нечисть. По этой же причине хозяюшки в старину не развешивали белье сушиться на улице. Они опасались, что злые духи спрячутся в их вещах.