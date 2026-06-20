Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 20 июня

Все поезда, идущие в Крым и из него, с 20 июня будут заканчивать маршрут в Керчи.

Все поезда, идущие в Крым и из него, с 20 июня будут заканчивать маршрут в Керчи.

Украина приняла предложение президента Бразилии содействовать мирному урегулированию.

С сентября в российских школах разрешат преподавать арабский язык, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Российские саблистки завоевали золото на чемпионате Европы по фехтованию.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше