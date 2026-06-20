Таёжник Кулеш: лесной пожар может добраться до мест поиска семьи Усольцевых

Лесные пожары, охватившие Красноярский край, потенциально могут угрожать районам, где продолжаются поиски семьи Усольцевых. Об этом aif.ru сообщил депутат Заксобрания края, опытный турист Алексей Кулеш.
По словам эксперта, нельзя исключать, что огонь может подойти к местам поисков, но пока пожар находится далеко от той зоны. Расширение территории поиска пока не обсуждается.
Напомним, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка. Их автомобиль остался на окраине посёлка Кутурчин. Поиски, возобновлённые в мае 2026 года, пока не дали результатов. Местные охотники полагают, что семья могла уйти дальше предполагаемой зоны, и отвергают версию о нападении зверей.
Площадь лесных пожаров в крае достигла 127,2 тысячи гектаров. Режим ЧС в лесах продолжает действовать, угрозы населённым пунктам нет.