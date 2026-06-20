Таёжник Кулеш: лесной пожар может добраться до мест поиска семьи Усольцевых

Напомним, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка. Их автомобиль остался на окраине посёлка Кутурчин. Поиски, возобновлённые в мае 2026 года, пока не дали результатов. Местные охотники полагают, что семья могла уйти дальше предполагаемой зоны, и отвергают версию о нападении зверей.