От +15 до +27, дождь, гроза и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 20 июня

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами возможны кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром, утром в отдельных районах осядет туман. Ветер северный и северо-западный будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с, в отдельных районах разгонится до штормовых 20 — 23 м/с. В ночь на воскресенье также ожидается непогода с сильным ветром.