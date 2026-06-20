В Хабаровском крае 58 летняя женщина потеряла 4,3 млн руб. после общения с мошенниками

Инцидент произошёл на текущей неделе. Сначала женщина получила сообщение о включении в домовой чат с требованием ответить «Да» и ввести код из СМС, затем — уведомление от Госуслуг о входе в личный кабинет. После этого потерпевшей позвонили мошенники: сначала — лицо, представившееся сотрудником госоргана и сообщившее о краже персональных данных, затем — якобы сотрудник Росфинмониторинга. Последний заявил, что на имя жертвы оформлена доверенность для открытия счёта в пользу недружественного государства, и запросил информацию о её банковских сбережениях.