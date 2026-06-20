Солнечный ожог от таблетки: Какие лекарства могут сделать кожу уязвимой к ультрафиолету

Фотоаллергия развивается иначе. Она возникает только у предрасположенных людей и обычно проявляется через 24−72 часа после пребывания на солнце. На коже появляются зудящие покраснения, мелкие пузырьки, узелки, шелушение и мокнутие. При этом высыпания могут распространяться даже на участки тела, которые были закрыты одеждой.