В Хабаровском крае аферисты вновь пополнили свою недельную кассу на 14 млн

В Хабаровском крае с начала 2026 года жертвами дистанционных мошенников стали 1216 человек. Общая сумма ущерба превысила 703,6 миллиона рублей, — сообщает прокуратура региона.
Только за последнюю неделю злоумышленники похитили у 33 жителей края более 14,2 миллиона рублей. По каждому факту возбуждены уголовные дела.
По данным надзорного ведомства, мошенники по-прежнему активно используют проверенные схемы обмана. Чаще всего они звонят от имени сотрудников правоохранительных органов, банков, социальных служб или других организаций и убеждают граждан перевести деньги на так называемые «безопасные счета» либо передать наличные курьерам.
Кроме того, преступники предлагают дополнительный заработок, инвестиции и игру на бирже, похищают деньги через взломанные аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, рассылают ссылки на вредоносные приложения, а также получают доступ к банковским счетам через утерянные телефоны и карты.
В прокуратуре напоминают жителям края, что сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не требуют переводить деньги на сторонние счета и не просят сообщать реквизиты банковских карт по телефону.