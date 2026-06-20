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В Хабаровском крае аферисты вновь пополнили свою недельную кассу на 14 млн

Мошенники продолжают попонялть свои бездонные карманы с помощью жителей края.

В Хабаровском крае с начала 2026 года жертвами дистанционных мошенников стали 1216 человек. Общая сумма ущерба превысила 703,6 миллиона рублей, — сообщает прокуратура региона.

Только за последнюю неделю злоумышленники похитили у 33 жителей края более 14,2 миллиона рублей. По каждому факту возбуждены уголовные дела.

По данным надзорного ведомства, мошенники по-прежнему активно используют проверенные схемы обмана. Чаще всего они звонят от имени сотрудников правоохранительных органов, банков, социальных служб или других организаций и убеждают граждан перевести деньги на так называемые «безопасные счета» либо передать наличные курьерам.

Кроме того, преступники предлагают дополнительный заработок, инвестиции и игру на бирже, похищают деньги через взломанные аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, рассылают ссылки на вредоносные приложения, а также получают доступ к банковским счетам через утерянные телефоны и карты.

В прокуратуре напоминают жителям края, что сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не требуют переводить деньги на сторонние счета и не просят сообщать реквизиты банковских карт по телефону.