В Хабаровском крае аферисты вновь пополнили свою недельную кассу на 14 млн

Кроме того, преступники предлагают дополнительный заработок, инвестиции и игру на бирже, похищают деньги через взломанные аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, рассылают ссылки на вредоносные приложения, а также получают доступ к банковским счетам через утерянные телефоны и карты.