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Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотников на Москву.

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотников на Москву. Два БПЛА были сбиты на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

«ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.

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