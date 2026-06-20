Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотников на Москву. Два БПЛА были сбиты на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
«ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.
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