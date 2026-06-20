МВД: цифровая среда стала основным каналом воздействия на подростков в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Информационная цифровая среда в Москве является одним из основных каналов воздействия на подростков. Об этом в интервью ТАСС на тему проекта «Перезвони сам» сообщил заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве Денис Белялов.
По его словам, для Москвы тема экстремизма в молодежной среде имеет особую актуальность. «Город является крупным образовательным, культурным и информационным центром. Здесь проживает большое количество молодежи, активно используются социальные сети, мессенджеры, игровые платформы и интернет-сообщества. Информационная цифровая среда сегодня стала одним из основных каналов воздействия на наших подростков», — сказал он.
Белялов подчеркнул, что особую опасность представляет то, что несовершеннолетние не всегда понимают правовые последствия своих действий. «Распространение запрещенных материалов, публичные призывы участия в деятельности запрещенных организаций, вандализм, заведомо ложные сообщения об угрозах, содействие террористической деятельности, передача персональных данных или выполнение инструкций неизвестных лиц могут повлечь административную либо уголовную ответственность. По отдельным составам преступления уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста», — пояснил представитель главка.
Профилактическими органами Москвы проводится постоянная работа по выявлению и пресечению таких фактов, отметил Белялов. По его словам, осуществляется мониторинг интернета, устанавливаются лица, распространяющие экстремистские материалы, принимаются меры по ограничению доступа к запрещенному контенту. Кроме того, проводится профилактическая работа в образовательных организациях, а также взаимодействие с педагогами, комиссиями по делам несовершеннолетних, с органами власти и с родителями.
«Однако только силовыми и административными мерами мы эту проблему не сможем решить. Главная профилактика начинается в семье. Родители должны понимать, с кем ребенок общается, какие интересы у него бывают, какие темы его интересуют», — подчеркнул замначальника Центра.