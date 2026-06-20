МВД: цифровая среда стала основным каналом воздействия на подростков в Москве

Профилактическими органами Москвы проводится постоянная работа по выявлению и пресечению таких фактов, отметил Белялов. По его словам, осуществляется мониторинг интернета, устанавливаются лица, распространяющие экстремистские материалы, принимаются меры по ограничению доступа к запрещенному контенту. Кроме того, проводится профилактическая работа в образовательных организациях, а также взаимодействие с педагогами, комиссиями по делам несовершеннолетних, с органами власти и с родителями.