Пелагея: молодежь интересовалась фольклором задолго до нынешнего тренда

По словам артистки, она наблюдает интерес молодежи к народной музыке уже около четверти века — с момента создания своей группы. «Конечно, ощущаю волну популярности у молодежи, но в моем случае этот интерес я почувствовала не сейчас, а очень давно — примерно 25 лет назад, когда собрала группу “Пелагея”, и мы начали исполнять народные песни в современных рок-аранжировках. На наши концерты по всей стране все это время приходит много молодежи — думающей, ищущей. Люди приходят однажды и остаются с нами надолго», — сказала Пелагея.