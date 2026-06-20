Пелагея: молодежь интересовалась фольклором задолго до нынешнего тренда

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Интерес молодых слушателей к народной музыке появился задолго до нынешней волны популярности фольклорных мотивов в современных композициях. Такое мнение в интервью ТАСС высказала певица Пелагея.
По словам артистки, она наблюдает интерес молодежи к народной музыке уже около четверти века — с момента создания своей группы. «Конечно, ощущаю волну популярности у молодежи, но в моем случае этот интерес я почувствовала не сейчас, а очень давно — примерно 25 лет назад, когда собрала группу “Пелагея”, и мы начали исполнять народные песни в современных рок-аранжировках. На наши концерты по всей стране все это время приходит много молодежи — думающей, ищущей. Люди приходят однажды и остаются с нами надолго», — сказала Пелагея.
Она отметила, что за годы существования коллектива сформировалась преемственность поколений среди слушателей. «Потом вырастают и приводят уже своих детей. Получается настоящая семейная передача традиций», — добавила певица.
В последние годы элементы народной музыки все чаще используются в популярных жанрах — от поп-музыки и рока до рэпа и фонка, что способствует росту интереса к фольклору среди молодой аудитории.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.