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Ахтямов почтил память Амирова на чемпионском фото после победы в плей-офф АХЛ

Игрок скончался в 2023 году в возрасте 21 года.

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Российский вратарь «Торонто Марлиз» Артур Ахтямов почтил память соотечественника Родиона Амирова во время чемпионского фото после победы в плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Ахтямов сфотографировался с джерси Амирова в руках.

Амиров скончался 14 августа 2023 года в возрасте 21 года. Игрок был воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», в 2020 году он был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под 15-м номером. 23 февраля 2022 года пресс-служба «Торонто» сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга, в апреле того же года игрок прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с «Салаватом Юлаевым».

Хоккеист также выступал за нефтекамский клуб Всероссийской хоккейной лиги «Торос» и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги «Толпар». Амиров стал серебряным призером юниорского (игроки не старше 18 лет) чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.

Ранее ТАСС сообщал, что «Торонто Марлиз» стал победителем плей-офф АХЛ, а Ахтямова признали самым ценным игроком турнира. Он первым из россиян завоевал данную награду.