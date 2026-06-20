Львова-Белова: Россия реагирует на все запросы о возвращении детей на Украину

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия находится в постоянном контакте с Украиной по вопросу воссоединения детей со своими родными и обсуждает все запросы Киева. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Мы регулярно контактируем с украинской стороной и обсуждаем те ситуации, которые они нам предлагают. Хочу сказать, что это единичные случаи. То есть, если раньше это были десять, двадцать человек, то сейчас это четыре, пять, семь», — сказала Львова-Белова.
Она отметила, что в основном это ситуации, касающиеся семейных споров, когда мама здесь, а папа там, или наоборот. «Тут даже в рамках одной страны очень сложно определиться. Мы, конечно, предлагаем медиацию, предлагаем родителям договориться, спрашиваем мнение ребенка. В любом случае это семейные споры, на которые мы можем влиять опосредованно», — добавила детский омбудсмен.