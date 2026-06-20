Львова-Белова: Россия реагирует на все запросы о возвращении детей на Украину

«Мы регулярно контактируем с украинской стороной и обсуждаем те ситуации, которые они нам предлагают. Хочу сказать, что это единичные случаи. То есть, если раньше это были десять, двадцать человек, то сейчас это четыре, пять, семь», — сказала Львова-Белова.