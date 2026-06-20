Врач Ермолаева предупредила о рисках при купании в фонтанах

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Купание в городских фонтанах в жару, которое популярно у детей, значительно опаснее отдыха на реке из-за замкнутого цикла водоснабжения, где в теплой среде активно размножаются возбудители легионеллеза (тяжелой пневмонии) и акантамебы, вызывающей потерю зрения. Об этом ТАСС сообщила врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.
«В отличие от природных водоемов, вода в фонтанах циркулирует по замкнутому кругу и крайне редко проходит должную дезинфекцию. В этой теплой среде накапливаются загрязнения от людей, птиц и животных, что превращает систему в идеальный инкубатор для бактерий, грибов и простейших», — сказала она.
По словам эксперта, одной из главных опасностей является акантамеба — простейший организм, который при попадании в глаза может вызвать тяжелое воспаление роговицы. Оно крайне трудно поддается лечению и в ряде случаев приводит к полной слепоте. В группе особого риска находятся люди, использующие контактные линзы.
Кроме того, аэрозоль (водная пыль), образующийся над чашей фонтана, может содержать бактерии легионеллы. «Вдыхание таких микрокапель ведет к развитию легионеллеза — тяжелой формы пневмонии. Также в фонтанах часто живут синегнойная палочка, вызывающая поражения кожи и ушей, и возбудители лептоспироза (острой инфекции, поражающей печень и почки)», — пояснила Ермолаева.
Инфекционист подчеркнула, что реальный риск серьезных осложнений делает купание в фонтанах недопустимым. Помимо специфических угроз, сохраняется высокая вероятность подхватить классические кишечные инфекции, так как вода не соответствует санитарным нормам для питья или купания.