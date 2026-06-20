Врач Ермолаева предупредила о рисках при купании в фонтанах

«В отличие от природных водоемов, вода в фонтанах циркулирует по замкнутому кругу и крайне редко проходит должную дезинфекцию. В этой теплой среде накапливаются загрязнения от людей, птиц и животных, что превращает систему в идеальный инкубатор для бактерий, грибов и простейших», — сказала она.