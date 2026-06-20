Глава Прикамья поздравил коллектив Нытвенского метзавода с 270-летием предприятия

Выступая перед сотрудниками завода, глава Прикамья отметил важность предприятия для всего края. «270 лет — огромный пласт истории, — заявил Дмитрий Махонин. — В Год пермской промышленности особенно приятно отметить наградами лучших сотрудников. За каждым признанием — огромный труд и вера в свое дело. Уверен, нытвенскими столовыми приборами пользуется каждая семья в Прикамье, а бренд завода известен далеко за пределами региона. Эти достижения стали возможны благодаря слаженной работе многих поколений заводчан. Спасибо за ваш труд». Благодарственным письмом губернатора Пермского края награжден коллектив завода в лице генерального директора Дмитрия Бутенко.