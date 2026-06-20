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Футболист Неймар сможет сыграть в матче чемпионата мира с шотландцами

Первые две игры на турнире бразильский форвард пропустил из-за травмы.

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар восстановился от травмы и войдет в заявку на матч чемпионата мира против команды Шотландии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти.

Ранее нападающий пропустил две игры мирового первенстве из-за повреждения. Перед началом турнира у него выявили травму икроножной мышцы.

«Неймар будет тренироваться индивидуально в субботу, в воскресенье вернется к тренировкам с командой, а потом будет вызван на матч против сборной Шотландии», — сказал Анчелотти.

Неймару 34 года, он не выступал за сборную Бразилии с 2023 года. В составе национальной команды футболист стал олимпийским чемпионом и завоевал серебро Игр, победил на Кубке конфедераций и стал финалистом Кубка Америки. Неймару принадлежит рекорд по голам за сборную Бразилии, на его счету 79 мячей в 128 играх.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира — 2026. Во втором туре команда обыграла команду Гаити (3:0). Заключительную игру на групповой стадии бразильцы проведут в ночь на 25 июня по московскому времени.