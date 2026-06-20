«Сделаем Америку снова великой». Как Почеттино вывел сборную США в плей-офф ЧМ

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Сборная США обыграла команду Австралии со счетом 2:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу и обеспечила себе участие в плей-офф. О яркой игре американцев и их радужных перспективах на турнире — в материале ТАСС.
Сборная США продолжает восхищать футбольный мир. Вслед за разгромом команды Парагвая со счетом 4:1 американцы без особых проблем справились с австралийцами, которые удивили всех в первом туре победой над сборной Турции (2:0). Благодаря этим успехам американцы досрочно вышли в 1/16 финала домашнего чемпионата мира, повторив достижение других хозяев турнира — мексиканцев. При этом первую строчку в группе американцы пока не гарантировали, но вне всякого сомнения, они являются одной из лучших, если не лучшей командой старта соревнования.
Болельщики, привыкшие к более осторожной и порой невыразительной игре сборной, сегодня видят дерзкий, смелый и готовый сражаться за каждый мяч коллектив. И этот новый образ команды США на мировом первенстве вызывает неподдельный восторг и надежды на нечто большее, чем просто выход из группы.
Везет сильнейшим.
Сборная США в игре против австралийцев с первых минут показала, что намерена диктовать условия. Она была быстрее и мощнее соперника, выиграв большинство единоборств в первом тайме. Мощная первая половина встречи становится уже визитной карточкой команды: именно в стартовые 45 минут американцы раскрывают свой потенциал, обрушивая на противника шквал атак и не давая ему опомниться. Так было со сборной Парагвая, так получилось и с командой Австралии.
Команда США контролировала игру, создавала моменты, но с голами ей в какой-то степени повезло. Первый мяч австралийцы забили сами себе: нелепый рикошет от защитника обернулся автоголом. Любопытно, что на этом турнире это уже второй мяч соперника американцев в собственные ворота.
Второй гол стал результатом удачи с рикошетом, но здесь уже был заметен активный вклад игрока американской сборной. Мяч после удара отскочил по непредсказуемой траектории и дезориентировал вратаря сборной Австралии Патрика Бича, а игрок команды США Алекс Фримэн оказался в нужном месте в нужное время. Два этих эпизода могли показаться случайными, но они стали логичным следствием давления, которое сборная США оказывала на соперника.
Американцы демонстрируют яркий, но при этом тактически гибкий футбол. В их атаках можно увидеть и дриблинг, и забросы, и фланговые кроссы, и тонкие комбинации. Есть и место для импровизации, что делает игру сборной разнообразной. Большая заслуга в этом принадлежит главному тренеру команды Маурисио Почеттино. Именно он сумел вдохнуть в сборную новую жизнь, объединить талантливых игроков в сплоченный коллектив, где каждый знает свою роль, но при этом имеет свободу для творчества. Под его руководством команда перестала бояться рисковать, начала играть смело и агрессивно, не теряя при этом дисциплины.
Почеттино ведет сборную США к историческому успеху.
Почеттино был назначен на пост главного тренера сборной США в сентябре 2024 года. Это произошло после увольнения Грегга Берхалтера, под руководством которого команда не смогла выйти из группы на домашнем Кубке Америки. Перед Почеттино стояла непростая задача — подготовить сборную к домашнему чемпионату мира. Контракт с аргентинским специалистом заключили до конца текущего турнира, и он сразу заявил о своем намерении вывести футбол в стране на новый уровень.
Кажется, у него это получается. Сборная США впервые за 96 лет одержала две победы подряд на чемпионате мира, хотя нынешний турнир уже 12-й по счету, в котором принимает участие американская команда. Выиграть два матча подряд ей удавалось лишь на ЧМ-1930. Тогда были победы со счетом 3:0 над сборными Бельгии и Парагвая на групповом этапе. Тот турнир, ставший первым в истории чемпионатов мира, до сих пор остается самым успешным для американцев. Благодаря тем победам сборная США заняла третье место, уступив в полуфинале команде Аргентины со счетом 1:6.
Здесь есть важный нюанс: официального матча за бронзовые медали тогда не проводили. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) впоследствии присвоила американцам третье место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей по сравнению с другим полуфиналистом, сборной Югославии. Сейчас, спустя почти сто лет, у Почеттино есть шанс улучшить результат и снова вывести сборную в мировой топ.
Шансы сборной Австралии на плей-офф.
Что касается перспектив команды Австралии на текущем турнире, то они по-прежнему остаются неплохими. Благодаря яркой победе над сборной Турции у австралийцев сохраняются хорошие шансы на выход в плей-офф. Для этого им, скорее всего, будет достаточно ничьей в матче с командой Парагвая.
Австралийцы уже стали приятной неожиданностью ЧМ-2026: они заслужили право на борьбу за выход из группы своей сильной игрой против турецких футболистов и достойным вторым таймом в матче со сборной США, где они не развалились под давлением соперника, а старались отвечать атакой на атаку. Их упорство, самоотдача и умение бороться до последних секунд вызывают уважение. Кто знает, возможно, именно команда Австралии станет еще одной сенсацией этого чемпионата мира.