«Сделаем Америку снова великой». Как Почеттино вывел сборную США в плей-офф ЧМ

Американцы демонстрируют яркий, но при этом тактически гибкий футбол. В их атаках можно увидеть и дриблинг, и забросы, и фланговые кроссы, и тонкие комбинации. Есть и место для импровизации, что делает игру сборной разнообразной. Большая заслуга в этом принадлежит главному тренеру команды Маурисио Почеттино. Именно он сумел вдохнуть в сборную новую жизнь, объединить талантливых игроков в сплоченный коллектив, где каждый знает свою роль, но при этом имеет свободу для творчества. Под его руководством команда перестала бояться рисковать, начала играть смело и агрессивно, не теряя при этом дисциплины.