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Свердловчанам на выборах будет помогать ИИ-бот Добрыня

Свердловский избирком представил бота о выборах Добрыню.

Источник: Комсомольская правда

Избирательная комиссия Свердловской области представила бота Добрыню. Он создан при помощи искусственного интеллекта и предназначен для разъяснения различных ситуаций на выборах.

— С помощью отечественных бесплатных сервисов ИИ он создан Молодежной избирательной комиссией Свердловской области. Добрыня умеет записывать короткие ролики о разных ситуациях в избирательном процессе, объясняя нормы закона просто и на примерах, — сообщили в избиркоме.

Так, в дебютном ролике, который представили журналистам, бот Добрыня на примере богатыря и сударыни рассказывает, что нельзя вступать сначала в одну партию, а потом — в другую. Нужна сначала выйти из партии, в которой ты состоял и уже после менять свой выбор.

Отметим, что выборы в Госдуму, Законодательное собрание Свердловской области и местные думы пройдет с 18 по 20 сентября.