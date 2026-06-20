Свердловчанам на выборах будет помогать ИИ-бот Добрыня

Так, в дебютном ролике, который представили журналистам, бот Добрыня на примере богатыря и сударыни рассказывает, что нельзя вступать сначала в одну партию, а потом — в другую. Нужна сначала выйти из партии, в которой ты состоял и уже после менять свой выбор.