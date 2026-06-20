В Роспотребнадзоре предупредили об опасности заразить клещевым энцефалитом через парное молоко

Это удаленный путь передачи — пищевой. Работает съема просто: инфицированный клещ кусает козу, корову или овцу и делится с ней вирусом, а затем начинается цепная реакция, в которой он даже не участвует. Животные часто переносят инфекцию в стертых формах, но вирус сохраняется в их крови и впоследствии выделяется с молоком. При употреблении сырого молока человек тоже может заполучить вирус.