В Роспотребнадзоре предупредили об опасности заразить клещевым энцефалитом через парное молоко

В красноярском Роспотребнадзоре предупредили, что заразиться вирусом энцефалита можно даже не соприкасаясь с клещом напрямую — в частности, через парное молоко.
Это удаленный путь передачи — пищевой. Работает съема просто: инфицированный клещ кусает козу, корову или овцу и делится с ней вирусом, а затем начинается цепная реакция, в которой он даже не участвует. Животные часто переносят инфекцию в стертых формах, но вирус сохраняется в их крови и впоследствии выделяется с молоком. При употреблении сырого молока человек тоже может заполучить вирус.
Эксперты отмечают, что наиболее опасным считается козье молоко из-за длительного сохранения вируса в организме коз (до двух месяцев).
Заразиться клещевым энцефалитом можно не только от сырого молока, но и от продуктов его переработки, не прошедших термическую обработку: творога, сметаны, сыра. Поэтому любителей натурпродуктов призывают к осторожности.
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