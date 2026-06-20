В России хотят начать компенсировать многодетным семьям расходы на такси: подробности

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что важно поддерживать многодетные семьи, даже если у них есть средства обеспечить себя. Политик уверен, что господдержка даже обеспеченным семьям будет мотивировать граждан рожать больше детей.