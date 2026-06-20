Ученый Закондырин: «Черная книга» растений появится в России

— Если говорить про растения, мы сейчас с коллегами из ботанического сада Российской академии наук проводим работу по формированию этой «Черной книги». Это более полутысячи видов (растений — прим. «ВМ»), которые представляют угрозу и для народного хозяйства, и лесного хозяйства, и сельского хозяйства, — подчеркнул Закондырин.