Ученый Закондырин: «Черная книга» растений появится в России

В текущем году российские ученые опубликуют «Черную книгу» растений, которые представляют угрозу для сельского и лесного хозяйства. Об этом в субботу, 20 июня, сообщил директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.
Он уточнил, что в создании пособия участвуют специалисты из Российской академии наук.
— Если говорить про растения, мы сейчас с коллегами из ботанического сада Российской академии наук проводим работу по формированию этой «Черной книги». Это более полутысячи видов (растений — прим. «ВМ»), которые представляют угрозу и для народного хозяйства, и лесного хозяйства, и сельского хозяйства, — подчеркнул Закондырин.
Эколог уточнил, что ранее также вышли обновленные издания Красных книг по животным и по растениям — в 2021 и 2024 годах, передает РИА Новости.
При этом в России уже существует «Черная книга флоры Средней России», в которой содержится перечень наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. В 57 странах мира насчитывается более 300 таких опасных растений, а в средней полосе России — 52 вида.
19 июня в Московской области обнаружили редкий гриб, занесенный в Красную книгу, — ежовик коралловидный. Его первые экземпляры заметили в Богородском округе.