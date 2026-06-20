Владелец спорного ТЦ не смог через суд ликвидировать городскую выставку

В иске владелец ТЦ заявил, что установка кашпо и стендов на участке препятствует доступу к зданию кафе. Истец лишился всех арендаторов, с которыми у него были заключены договоры аренды. В настоящее время, по словам представителя ООО, не имеется ни одного арендатора, истец лишился прибыли. Такая близость нарушает противопожарные правила в виду отсутствия доступа к объектам истца, утверждал он.