Как медицина стала делом жизни династии из 28 человек

После окончании университета Абаимову направляют работать в больницу села Протасово Лукояновского уезда. В 1930 году, уже выйдя замуж, вслед за супругом она переезжает в село Кемля Ичалковского района Мордовии. Здесь в больничном здании находились амбулатория, стационар и аптека. Врач общей терапии Пелагея Абаимова и днём, и ночью в любую погоду пешком ходила на вызовы в окрестные деревни. В 1930 годы обошла все лесные кордоны и отдалённые сёла, чтобы привить людей от оспы.