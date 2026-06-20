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На ЧМ впервые удалили футболиста за прикрытый рот в конфликтной ситуации

Красную карточку получил игрок сборной Парагвая Мигель Альмирон.

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым игроком, которого удалили с поля за прикрытый рот во время конфликтной ситуации. Он получил красную карточку во время встречи второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Турции.

В конце первого тайма между игроками команд случилась стычка после того, как парагваец Исидро Питта оказался на поле. Альмирон обратился к турку Мерту Мюльдюру, прикрыв рот рукой. Решение об удалении было принято после вмешательства видеоассистента рефери (VAR).

Перед началом чемпионата мира Международная федерация футбола внесла ряд изменений в правила. Теперь любой игрок, прикрывающий рот рукой, плечом или футболкой может получить прямую красную карточку. Подобные действия рассматриваются как попытка скрыть содержание разговора от телекамер.

После первого тайма сборная Парагвая обыграет команду Турцию со счетом 1:0. За парагвайцев выступает защитник московского «Динамо» Хуан Касерес.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Действующим победителем мирового первенства является команда Аргентины.

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