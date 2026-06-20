На ЧМ впервые удалили футболиста за прикрытый рот в конфликтной ситуации

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Футболист сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым игроком, которого удалили с поля за прикрытый рот во время конфликтной ситуации. Он получил красную карточку во время встречи второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Турции.