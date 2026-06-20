41 километр Ленинградского шоссе: отсюда был перенесен прах в Могилу Неизвестного Солдата у Кремля

Ноябрь 41 года. С начала войны прошло пять месяцев. На последних рубежах у Москвы идут ожесточенные бои. Сражаются в Химках, Солнечногорске, Лобне, Наро-Фоминске, Истре, Волоколамске Насмерть стоят панфиловцы у разъезда Дубосеково. 30 ноября группы армии «Центр» подошли к деревне Матушкино. Здесь завязалась кровавая драка, но удержать территорию не удалось. Немцы оккупировали несколько деревень в границах современного Зеленограда. Вышибали их уже в декабрьские морозы. Павшие солдаты обеих армий так и остались лежать до весны. С наступлением тепла местные сделали общую могилу, куда свезли всех убитых. Вернее, приспособили для захоронения большую воронку, созданную разорвавшимся снарядом невдалеке от деревни. Затем, через 25 лет после тех боев, именно из этого захоронения принято решение взять прах для создания Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. До 2026 года имена лежащих в братской могиле на 41-м километре Ленинградского шоссе оставались неизвестны. И только к 81-ой годовщине Победы зеленоградские энтузиасты восстановили 385 имен погибших солдат. Возможно, в их числе есть имя того самого неизвестного солдата. На мемориальных таблицах есть русские, казахские, татарские имена. Все потому, что основные силы, воевавшие в районе Матушкино, — это дивизии, которые формировались в Казахстане и Поволжье. Одно несомненно — в Могиле Неизвестного солдата лежит советский боец. Его имя навсегда останется неизвестным, а точнее — собирательным знаком мужества и героизма простых солдат.