820 лет стажа! Как медицина стала делом жизни династии из 28 человек

21 июня — День медицинского работника в России. Для медицинской династии Абаимовых — Сидоровых — Яндыгановых это совершенно особенный день.
820 лет общего стажа в здравоохранении, 28 врачей, сотни спасённых жизней — такова удивительная арифметика этой старейшей медицинской династии Нижегородской области. Ветви их семейного древа ведут от земских врачей в глубинке до хирургов, работающих в современнейших операционных. Об истории этой невероятной семьи и передающемся из поколения в поколения желании лечить людей — в материале nn.aif.ru.
От земских медиков.
Династия Абаимовых-Сидоровых берёт начало с Никиты Артемьевича Абаимова, фельдшера Починковской земской больницы Лукояновского уезда. В этом качестве он упоминается в метрических книгах в 1906—1912 года.
В семье Никиты Артемьевича росли три дочери — Пелагея, Александра и Елена. Отец мечтал, чтобы дети продолжили его дело. Но поставить девочек на ноги не успел — во время эпидемии тифа заболел и умер. Увы, это нередкая для тех лет судьба земских врачей.
Пелагея и Александра исполнили мечту покойного отца.
Пелагея Никитична Абаимова — Заслуженный врач Мордовской АССР, кавалер «Трудового Красного Знамени», депутат Верховного Совета РСФСР 11-го созыва. В автобиографичной статье «Жила заботой о других…» в местном издании она вспоминала, как начинала профессиональный путь в той же земской больнице, где трудился её отец. Правда, Пелагея стала поначалу не медиком, а делопроизводителем. Однако душа тянулась к медицине. И вскоре больница направила старательную девушку учиться медицине в Нижегородский университет.
Пелагею это окрылило, хотя в большом городе ей порой приходилось очень трудно. Первый год стипендию не платили — пришлось девушке подрабатывать в артели грузчиков. Потом стало полегче — назначили стипендию.
«Несмотря на трудности, училась всегда с желанием. Очень хотелось лечить людей, приносить им радость», — пишет Пелагея Абаимова.
После окончании университета Абаимову направляют работать в больницу села Протасово Лукояновского уезда. В 1930 году, уже выйдя замуж, вслед за супругом она переезжает в село Кемля Ичалковского района Мордовии. Здесь в больничном здании находились амбулатория, стационар и аптека. Врач общей терапии Пелагея Абаимова и днём, и ночью в любую погоду пешком ходила на вызовы в окрестные деревни. В 1930 годы обошла все лесные кордоны и отдалённые сёла, чтобы привить людей от оспы.
В годы Великой Отечественной войны в Кемле, как и в тысячах других тыловых населённых пунктов, расположился эвакогоспиталь. Госпиталь № 1630, в основном, принимал бойцов с тяжёлыми огнестрельными ранениями. Медицинский персонал работал круглые сутки, ночью — при светомаскировке.
Пелагея Абаимова была начальником отделения и ведущим терапевтом эвакогоспиталя. «Многие медсёстры добровольно уходили на фронт, — вспоминала она. — В госпитале работали, в основном, вольнонаёмные. И только четверо, в том числе и я, были военными медиками. Я многому научилась у Ивана Ильича Рачкова — ведущего хирурга госпиталя».
В мирное время, пройдя соответствующее обучение, Пелагея Абаимова стала работать акушером-гинекологом, заведовала гинекологическим отделением и роддомом в Кемле. Местные жители шутили: Пелагея Никитична половине района помогла появиться на свет.
Пелагея Абаимова помогала людям и как депутат Верховного Совета РСФСР. Например, способствовала открытию противотуберкулезного санатория в посёлке Смольном, занималась закупкой оборудования в Ичалковскую районную больницу. На пенсию ушла в 72 года. Она действительно всегда жила заботой о других, как завещал отец.
Дочь Пелагеи Никитичны Тамара Андреевна стала врачом-хирургом. Затем врачебную династию продолжили и её дети.
«Летящие над ковидом».
Александра Никитична Абаимова, младшая сестра Пелагеи Никитичны, стала первым в семье врачом-хирургом. В 1933 году окончила Горьковский медицинский институт. С декабря 1941 года по январь 1943-го вместе с сестрой работала врачом-хирургом в эвакогоспитале в Кемле. Потом Александра Никитична 40 лет возглавляла хирургическое отделение Шатковской ЦРБ. Как и сестра, она была активной общественницей, не раз избиралась депутатом районного совета.
Любовь к медицине Александра Абаимова передала дочери Светлане. Та стала врачом-акушером. А ещё семейное дело продолжил внук Александры Никитичны Михаил Сидоров. Михаил Александрович с 1994 года работает врачом-хирургом в нижегородской клинической больнице № 5. В 2006 году именно он внедрил в лечебную практику больницы бариатрические операции. Также был одним из первопроходцев лапароскопических операций. Врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Михаил Сидоров — автор множества научных работ, опубликованных в отечественной и зарубежной литературе.
В апреле 2020 года городскую клиническую больницу № 5 перепрофилировали под ковидный госпиталь. Три месяца Михаил Александрович с коллегами работал в «красной» зоне и жил в гостинице, чтобы не подвергать опасности родных.
Михаил Сидоров — не только талантливый врач, но и творческая личность. В юности окончил художественную школу и в зрелом возрасте вновь стал писать картины. Из-под его кисти выходят пейзажи, портреты, а также работы на медицинскую тематику — «Цитокиновый шторм», «Летящие над ковидом» и другие.
«Видел пример отца».
Сын Михаила Сидорова, 33-летний врач-хирург «Городской клинической больницы № 40» Денис Сидоров рассказал nn.aif.ru: он с детства знал, что продолжит врачебную династию. Примерно с восьмого класса школы стал понемногу подрабатывать санитаром в операционном блоке. Работа, несмотря на все сложности, нравилась.
«Когда окончил школу выбор был однозначный — медицинская академия. Отец и мама, она тоже врач, меня в этом полностью поддержали. С третьего курса работал операционным медбратом, — говорит Денис Сидоров. — Потом — хирургия. Я понимал, что будет непросто. Видел пример отца. Он часто ночами выезжал на экстренные операции, задерживался в больнице. Но интерес к хирургии пересилил».
Денис Михайлович говорит, что продолжить врачебную династию для него честь. Это был не груз ответственности, а, наоборот, вдохновляющий момент. Сегодня профессиональный девиз доктора: «Бери и делай». Коротко и по-хирургически точно.
Супруга Дениса Михайловича Алина — тоже врач из медицинской династии — семьи Яндыгановых. Познакомились они в медакадемии, учились в одной группе. «После учёбы решили, что пришло время создавать свою “медицинскую” ячейку общества, — смеётся Денис Сидоров. — Интерес к профессии он вообще скрепляет семью. В первую очередь, делимся друг с другом опытом общения с людьми. В этом же и есть смысл нашего дела. Очень много в этом плане я перенял у отца».
Денис Сидоров признаётся, что досих пор довольно часто звонит отцу именно как более опытному коллеге. Но, бывает, и отец советуется с сыном.
«В желании стать врачом в принципе очень большую роль играет поддержка близких людей, даже если вы не из медицинской династии. А уж если родители врачи — это, на мой взгляд, 100%-ная гарантия от профессионального выгорания, — рассуждает Денис Сидоров. — Они вам расскажут, как такого избежать. У меня период усталости от профессии пока точно не настал. Я люблю своё дело. Мой секрет успеха — всегда учиться новому и применять это на практике. Тогда не будет рутины».
У Дениса Сидорова растут шестилетняя дочь и двухлетний сын. Маленькая Вероника иногда говорит, что хочет стать врачом ультразвуковой диагностики, как мама. «Я не знаю, как всё сложится в будущем, но буду только рад, если дети продолжат нашу врачебную династию», — завершает разговор Денис Сидоров.