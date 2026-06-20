Уроженца Уфы Владимира Спивакова госпитализировали в больницу

81-летний уроженец Уфы, известный дирижер и скрипач Владимир Спиваков оказался в больнице. Туда его доставили на скорой помощи.
По словам его супруги Сати Спиваковой, у маэстро появились «некоторые проблемы со здоровьем». Она опровергла опубликованную ранее в Сети информацию, что у ее мужа произошел инсульт.
«Благодарю вас за беспокойство и за волнение. У Владимира Теодоровича нет никакого инсульта. Маэстро сейчас в надежных руках, его обследуют. Врачи уверены, что все будет хорошо», — написала Сати Спивакова в соцсетях.