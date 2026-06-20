Машинист погиб и 89 человек пострадали при столкновении поездов в Великобритании

Первый поезд вынужденно остановился из-за сбоя в системе безопасности, после чего следовавший за ним состав врезался ему в хвост. От удара один из вагонов сошел с рельсов. По данным журналистов, некоторых пострадавших при аварии пассажиров нашли на полу вагонов со следами крови.