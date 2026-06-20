Машинист погиб и 89 человек пострадали при столкновении поездов в Великобритании

В районе Бедфорда в Великобритании в результате столкновения двух пассажирских составов East Midlands Railway в пятницу, 19 июня, погиб машинист одного из составов и еще 89 человек получили ранения.
Первый поезд вынужденно остановился из-за сбоя в системе безопасности, после чего следовавший за ним состав врезался ему в хвост. От удара один из вагонов сошел с рельсов. По данным журналистов, некоторых пострадавших при аварии пассажиров нашли на полу вагонов со следами крови.
Согласно информации службы скорой помощи Восточной Англии, 11 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 22 — в тяжелом. 56 человек получили легкие травмы — часть из них осмотрели на месте, а остальных госпитализировали. Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия прибыли санитарные вертолеты.
— Мы потрясены известием о трагической гибели машиниста поезда и бывшего представителя RMT (Национального союза железнодорожников, моряков и работников транспорта — прим. «ВМ») в результате сегодняшней аварии между Лутоном и Бедфордом, — отметил генеральный секретарь профсоюза RMT Эдди Демпси.
На месте происшествия объявили режим чрезвычайной ситуации, передает The Guardian.
26 мая в бельгийском городе Бюггенхаут поезд столкнулся со школьным микроавтобусом на железнодорожном переезде. В тот момент в микроавтобусе находились семь школьников, водитель и сопровождающий. После столкновения с составом из него эвакуировали около 100 пассажиров.