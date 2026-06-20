Адвокат Чанышев: Шурыгина может стать потерпевшей в своем уголовном деле

По словам Чанышева, в ходе расследования могут рассмотреть и вопрос о назначении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Однако сама по себе такая экспертиза еще не означает признания человека невменяемым. Для этого нужны серьезные медицинские основания.