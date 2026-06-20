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Минобороны: Силы ПВО сбили 187 дронов ВСУ над регионами России

В ночь с 19 на 20 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 187 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

В ночь с 19 на 20 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 187 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

— Уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, — передает ТАСС.

Вечером 19 июня в результате удара украинского дрона по городу Трубчевску Брянской области ранения получил 11-летний ребенок.

17 июня ВСУ нанесли удар беспилотником по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

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