Национальные подворья, концерт звезд татарской эстрады и быстрые знакомства: как отметят Сабантуй в Казани

Сегодня, 20 июня, в столице Татарстана национальный праздник Сабантуй отметят на трех площадках. Яркая праздничная программа развернется в Березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у озера Лебяжье. Жителей и гостей города ждут национальные подворья, театрализованные прологи, выступления звезд татарской эстрады, спортивные состязания и другие события.
11 аутентичных подворий, 2 тыс. артистов и молодежная площадка для знакомств в Мирном
В 9:00 на главной площадке Сабантуя — в поселке Мирный — развернутся 11 аутентичных подворий, которые представят Арский, Алексеевский, Буинский, Высокогорский, Зеленодольский, Заинский, Кукморский, Лаишевский, Нурлатский, Менделеевский и Рыбно-Слободский районы Татарстана.
Так, на Арском подворье с первых минут праздника создадут настроение ансамбль «Арча бизәкләре», девушки в национальных костюмах с чак-чаком и актер в роли Габдуллы Тукая, читающий бессмертные строки.
Внутри подворья гостей ждет живой калейдоскоп культур: татарские мотивы подхватят фольклорные коллективы «Хәзинә» и «Әллүки», русскую удаль покажет ансамбль «Русская песня», а марийский колорит и традиции кряшен раскроют коллективы «Шишор» и «Туым жондызы».
В беседке с угощениями развернется щедрое застолье, где казанцы смогут не только продегустировать блюда разных народов, но и своими руками слепить татарские треугольники, русские калитки, марийские уяча и шишара.
На Кукморском подворье для горожан организуют мастер-классы по резьбе по дереву и изготовлению валенок, презентацию книги по экстерьеру, беседку с угощениями и др.
В Доме Хлеба посетителей ждет убранство татарской избы с печью и праздничным столом, где раскрывается сакральный смысл хлеба — «ипи» — и звучат мудрые заветы: «Кто почтит хлеб, того почтит Аллах».
В остаханә «Резьба по дереву» потомственная семья Ямаловых покажет, как оживают национальные узоры на бытовой утвари и мебели. На экспозиции Кукморского валяльно-войлочного комбината мастер продемонстрирует этапы создания валяной обуви в частных мастерских XIX века. А на экспозиции Кукморской швейной фабрики зритель увидит ретроспективу развития швейного производства в Кукморе.
На Зеленодольском подворье гостей встретит яркий сплав народных традиций и спортивного духа. В домиках «Чай-чак» и «Катык» можно будет присоединиться к мастер-классам по изготовлению национального блюда.
Также на площадке совместно с Академией наук РТ пройдут презентация книги о татарских костюмах и живой показ уникальных нарядов. Позже на сцену торжественно вынесут знамя ГТО и представят комплекс нормативов.
На Рыбно-Слободском подворье у ворот посетителей будут ждать девушки в русских и татарских национальных костюмах с чак-чаком и хлебом-солью, а ансамбль гармонистов «Чулман моннары» задаст праздничное настроение. Сразу у входа установят большие аквариумы, в котором гости смогут увидеть африканских сомов и стерлядей.
Для горожан подготовили татарские народные игры, состязания и мастер-классы по ремеслу изготовления кожаной мозаики, кружевоплетению, заготовке веников, изготовлению женских калфаков и национальных украшений из смолы и др.
На Алексеевском подворье гостей встретят звонкие голоса ансамбля «Млада», переливы гармони и шумовой оркестр в окружении ростовых кукол — мудрых Бабая и Эби, румяных Матрешек и веселых Гармошек.
На площадке развернется богатая ярмарка: алексеевские мастера предложат ароматные пряники, домашние сыры и мед. Проводником по подворью станет молодой Александр Пушкин, который поведет гостей к исполинской Книге сказок и русской избе-музею великого писателя. Всех желающих обучат прядению, ткачеству и вязанию ковриков, приготовлению окрошки, татарского блюда «Кош теле» и другой национальной выпечки.
На Буинском подворье — «Буа Алан» — посетителей будут ждать гармонисты в одежде с элементами национальной вышивкой.
Главным образом праздника станет выдающийся художник и скульптор Баки Урманче — уроженец Буинской земли и символ национальной культуры (ожившая картина «Сабантуй»). В глубине подворья установят сцену, где фольклорные коллективы и баянисты вместе с Казанской государственной консерваторией им. Н. Г. Жиганова и Казанским государственным институтом культуры исполнят татарские народные песни.
Центральную площадку займет спортивный майдан, где предложат гостям испытать ловкость в беге с ведрами на коромысле, бою мешками на бревне, разбивании горшка и перетягивании каната.
В просторной беседке будет кипеть творческая жизнь: за двумя ткацкими станками мастера возродят забытое искусство домотканого паласа и пригласят гостей освоить старинную технику. Также для посетителей подготовили другие мастер-классы по художественно-прикладному творчеству: вышиванию калфака, фрагментам татарского узора на женской сумочке, плетению кашпо из ротанга, вышиванию на настольных пяльцах полотенца.
На Высокогорском подворье для гостей организуют праздник самовара, где прямо из печи будут подавать румяные блины и предложат продегустировать местные чаи. На площадке развернется выставка достижений района, а в беседках для творчества мастера обучат старинным ремеслам — от изготовления калфаков и вышивки тюбетеек до золотного шитья, лоскутного шитья в технике кенусайга, ковровой вышивки и бранного ткачества.
Со сцены зазвучат душевные песни в исполнении фольклорных ансамблей, ансамбля гармонистов и талантливых артистов района. Любителей народных забав ждут бег с коромыслом и «Татарча бию ярышы» — танцевальное состязание.
На Лаишевском подворье посетителей встретят фольклорные ансамбли, гармонисты и девушки в национальных костюмах с традиционными угощениями. На площадке организуют концерт коллективов художественной самодеятельности района, игровые аттракционы русских и татарских народных забав и игр, ярмарку изделий народных промыслов и ремесел.
Также здесь пройдет презентация книги «Этнические музыкальные инструменты татар»: автор расскажет о значении музыки в культуре, поделится интересными фактами и ответит на вопросы гостей. Музыканты представят коллекцию инструментов — от широко известных до редких. Они продемонстрируют звучание каждого, раскроют секреты изготовления инструмента и игры на нем.
В гастрономической зоне гостей ждет фирменная уха по особому рецепту, поданная в традиционной посуде.
Гостей Нурлатского подворья встретят хлебосольная тройка, татарский танец в исполнении ансамбля «Эсперанса», гармонисты и оркестр народных инструментов.
Для взрослых приготовлено 11 видов игровых состязаний, а особый колорит добавит старинный обряд кашеварения. Окунуться в татарский быт посетители смогут в «Татарском доме». В «Русском доме» гостей ждут угощения, чаепитие, мастер-класс по росписи пряников, плетение венков и выставка кукол-оберегов. В Доме мельника всех желающих научат нарезать домашнюю лапшу «Токмач басып кисү».
Также на подворье проведут ярмарку-продажу в поддержку участников СВО «СВОих не бросаем». Здесь организуют различные мастер-классы и выставки волонтерских движений Нурлатского района.
В подворье Менделеевского района гости праздника смогу принять участие в тематических квестах, а также ознакомиться с историей и наследием влиятельного купеческого рода на выставке о династии Ушковых. Здесь же казанцы и гости столицы смогут прикоснуться к миру животных в контактном зоопарке.
Центральным событием Сабантуя в Мирном станет масштабный театрализованный пролог, посвященный наследию татарского народа. Он начнется в 11:00. Постановка объединит шесть самостоятельных картин, каждая из которых расскажет об одной из ключевых ценностей национальной культуры: сохранении языка, уважении к труду, преемственности поколений, красоте, силе и гостеприимстве.
К 11:30 казанцев и гостей города приглашают на яркую концертную программу с участием звезд татарской эстрады. Музыкальное сопровождение праздника специально для этого года подготовила композитор Миляуша Хайруллина. Режиссером программы выступил Дмитрий Шамов, хореографом — Чулпан Закирова. В концертной программе примут участие звезды татарской эстрады Салават Фатхетдинов, Филюс Кагиров, Асаф Валеев и другие.
Также на главной сцене Сабантуя состоится чествование лучших тружеников села со всей республики.
В 11:40 на площадке начнутся спортивные состязания и борьба корэш.
Яркая программа горожан встретит и в лесопарковой части поселка. Гостей ждут концерт «Казанское гостеприимство», выставка национальных костюмов, тематические викторины, конкурсы на знание истории Казани и национальных традиций и обычаев, фотозоны для семейных фотографий. Для детей подготовят специальный «Детский Сабантуй» с концертом и развлекательно-танцевальной программой. Для каждого участника подготовлены памятные подарки.
Одной из главных новинок этого года станет площадка молодежного Сабантуя, организованная совместно с журналом «Идель». Здесь возродят старинную традицию знакомства и общения молодых людей во время праздника. Для гостей организуют быстрые знакомства, интерактивную фотозону с анкетированием, национальные игры и встречи с популярными среди молодежи людьми.
Всего на праздничной сцене в Мирном выступят около 2 тыс. артистов и участников творческих коллективов.
Юмористическая площадка «Мунча Ташы», «Водный Сабантуй» и выступление Фирдуса Тямаева в Дербышках
В Березовой роще поселка Дербышки сельские подворья Балтасинского и Сабинского муниципальных районов заработают в 9:00.
В 10:00 для горожан представят театрализованный пролог «Күршеләр» («Соседи»). Постановка расскажет о добрососедстве и культурном многообразии народов Поволжья. Символом спектакля станут четыре больших окна с резными наличниками, в которых развернется диалог соседей разных национальностей.
После церемонии открытия, в 10:30, состоится концерт с участием заслуженных артистов Татарстана и народного артиста республики Фирдуса Тямаева.
К 11:00 гостей праздника пригласят принять участие в спортивных состязаниях, народных играх и забавах. Центральным событием станет национальная борьба корэш, победитель которой получит главный приз Сабантуя — автомобиль «Лада Гранта». Кроме того, гости смогут принять участие в традиционных народных играх: беге в мешках, боях мешками, лазании на столб и других состязаниях на ловкость, силу и смекалку.
В это же время, в 11:00, откроется юмористическая площадка театра «Мунча ташы», который представит лучшие номера последних лет, а также площадка «Детский майдан». А в 12:00 народные гуляния перенесутся на водную гладь, где участники откроют для себя национальный колорит Сабантуя с новой стороны на площадке «Водный Сабантуй».
В лесопарке у озера Лебяжье выступят Ришат Тухватуллин и Гузель Уразова
На озере Лебяжье празднование Сабантуя начнется с регистрации, взвешивания и жеребьевки корэш в 7:00.
В 9:00 развернут свои подворья Алькеевский, Апастовский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Новошешминский и Чистопольский районы. В это же время пройдет выдача жетонов для участия в аттракционах.
Чуть позже, в 9:30, развернутся состязания по национальной борьбе корэш для юношей 14−18 лет.
Торжественный пролог начнется в лесопарке в 11:00. Он познакомит гостей с особенностями празднования Сабантуя у разных народов Поволжья. Через серию небольших новелл зрителям расскажут о традициях, быте и культурных особенностях жителей в разных концах республики. После театрализованной части на сцену выйдут звезды татарской эстрады — Ришат Тухватуллин, Гульназ Асаева, Марат Яруллин, ИРКЭ и Гузель Уразова.
А уже к 11:35 жителей пригласят поучаствовать в традиционных народных играх.
На всех площадках Сабантуя будут работать летние кафе и торговые точки. Жители и гости города смогут приобрести сувениры, татарские национальные блюда, а также изделия народных промыслов. Для поддержания особой атмосферы Сабантуя гостей праздника просят посетить его в национальных костюмах или добавить элементы татарской культуры в свой образ.
Напомним, в день проведения Сабантуя в Казани запустят специальные автобусные маршруты и бесплатные шаттлы до праздничных площадок — в поселки Мирный и Дербышки, а также на озеро Лебяжье.