Национальные подворья, концерт звезд татарской эстрады и быстрые знакомства: как отметят Сабантуй в Казани

Торжественный пролог начнется в лесопарке в 11:00. Он познакомит гостей с особенностями празднования Сабантуя у разных народов Поволжья. Через серию небольших новелл зрителям расскажут о традициях, быте и культурных особенностях жителей в разных концах республики. После театрализованной части на сцену выйдут звезды татарской эстрады — Ришат Тухватуллин, Гульназ Асаева, Марат Яруллин, ИРКЭ и Гузель Уразова.