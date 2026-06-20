Патриотические акции, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдут в Хабаровском крае

В Хабаровском крае проведут патриотические акции, приуроченные к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны: «Огненные картины войны», «Свеча памяти» и Всероссийская минута молчания. Акция «Огненные картины войны» пройдет 21 июня на территории мемориального комплекса «Город воинской славы». Участники акции создадут изображение из 10 тысяч свечей — изобразят самолет ИЛ-4 и надпись «Хабаровск помнит 22.06.2026». Акция «Свеча памяти» пройдет 22 июня на том же месте. В 18:00 начнется сбор активистов и подготовка световой композиции «Помним», а в 21:00 — раздача зажженных свечей участникам акции. Через 20 минут стартует легкоатлетический забег, в 21:30 откроется мемориальный митинг, а в 21:40 — церемония возложения свечей к композиции «Помним». Также в тот день пройдет всероссийская минута молчания — в Хабаровском крае она начнется в 19:15.