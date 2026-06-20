В Прикамье введен режим беспилотной опасности

В Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. Аэропорт Большое Савино приостановил прием и выпуск воздушных судов.
Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Во время действия режима на ряде территорий региона может быть ограничена работа мобильного интернета.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше