«Это должно способствовать развитию, а не стать новой финансовой нагрузкой»

Надо понимать, что в последние годы уже произошло усиление такой нагрузки. Это и введение туристического налога, который платят в том числе малые отели, мотели и кемпинги, расположенные вдоль трасс. Также с 20% до 22% вырос размер НДС. Важно также понимать, как будет решаться вопрос с шумопоглощающими экранами, которые загораживают объекты. Дело в том, что автолюбители, образно говоря, «голосуют глазами». Если они не видят места, то не смогут в нем остановиться. Убирать ограждения нельзя, поскольку это будет нарушением норм и правил. Возможно, нужны будут вложения в навигацию (таблички, баннеры, указатели, специальные знаки), которая будет приводить клиентов с трасс к таким объектам. Из каких средств будет такая работа выполняться — Дорожного фонда, в который предприниматели платят, или из их карманов?