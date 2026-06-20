Врач назвал виды спорта, которые продлевают жизнь на 10 лет

Травматолог-ортопед Алексей Репетюк в беседе с KP.RU назвал ключевые принципы, позволяющие увеличить продолжительность жизни с помощью физической активности. Главное правило, по словам специалиста, — разнообразие нагрузок и регулярность тренировок. Ежедневные занятия спортом, даже умеренные, способны существенно повлиять на долголетие.
Врач пояснил, что минимум 30 минут активности в день увеличивают продолжительность жизни в среднем на 2,8 года. При этом важно сочетать кардио-, силовые упражнения и тренировки на гибкость. Такой подход позволяет комплексно развивать организм и снижать риски возрастных заболеваний.
Наиболее эффективными для продления жизни Репетюк назвал игровые и командные виды спорта. Лидером стал теннис — он добавляет до 10 лет жизни. Бадминтон даёт прибавку в 6 лет, велоспорт — 4 года, а плавание и бег — около 3 лет.
Таким образом, по мнению врача, выбор активности напрямую влияет на её пользу для долголетия. Регулярные занятия спортом и грамотное сочетание нагрузок помогают не только укрепить здоровье, но и значительно увеличить продолжительность жизни.