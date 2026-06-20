Врач назвал виды спорта, которые продлевают жизнь на 10 лет

Наиболее эффективными для продления жизни Репетюк назвал игровые и командные виды спорта. Лидером стал теннис — он добавляет до 10 лет жизни. Бадминтон даёт прибавку в 6 лет, велоспорт — 4 года, а плавание и бег — около 3 лет.