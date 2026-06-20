Король гламура Сергей Зверев приедет в Екатеринбург на фестиваль российских брендов. Мероприятие пройдет в Культурном центре Урал с 19 по 20 сентября. Приглашенная суперзвезда исполнит на площадке свои главные хиты. Отметим, что Сергей Зверев может не только сиять, но и помогать людям делом.